Подписано соглашение о запуске в КНР российского телеканала «Катюша»

В Избранное

Москва, 4 июля. В 2017 году на территории Китая начнется вещание российского телеканала «Катюша». Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и глава CTV-Satellite TV Program Co., Ltd Ду Хао.

«Мы планируем линейки программ о науке, российских ученых и исследователях, культуре и искусстве, покажем фильмы об уникальной природе, живописных уголках нашей страны, расскажем о нашей истории, о выдающихся соотечественниках», — подчеркнул Эрнст.

Кроме того, жители КНР смогут увидеть такие развлекательные проекты, как «Ледниковый период» и КВН. Телеканал будет вещать на русском языке (с китайскими субтитрами).

Ранее стало известно о том, что Европейский вещательный союз сделал замечание Первому каналу.