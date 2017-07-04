СК РФ проверит информацию о радиоактивной пушке в парке Архангельска

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Архангельск, 4 июля. Следственный комитет России намерен проверить информацию о повышенном радиационном фоне в парке Победы Архангельска.

Поводом послужил пост в социальной сети «ВКонтакте», авторы которого зафиксировали 150-кратное превышение нормы радиационного излучения в районе зенитной пушки, являющейся памятником войны. Дозиметр показал в этом месте 46,99 микрозиверта в час при норме 0,30 микрозиверта в час. В записи утверждается, что жители города находились рядом с источником радиации на протяжении четырех лет.

В настоящее время парк закрыт, на месте работают сотрудники МЧС. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает региональное управление СК РФ.