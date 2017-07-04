Конец АТО в Донбассе: Киев объявит военное положение, пожаловавшись на убытки в $50 млрд

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Непрекращающийся с 2014 года вооруженных конфликт на территории Донбасса обернулся для Киева огромными убытками в 50 миллиардов долларов, объявил первый заместитель главы Минобороны Украины Иван Руснак. За этим заявлением кроется намерение переиграть статус так называемой АТО и попытка найти новые источники финансирования, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

По данным, которые Руснак привел во время своего выступления на форуме безопасности в Черноморском регионе, баснословная сумма убытков образовалась в результате разрушений объектов инфраструктуры в области энергетики и транспорта, а также урона, нанесенного социальной сфере.

«Сейчас мы можем наблюдать намерения официального Киева переиграть статус так называемой антитеррористической операции. Ранее глава СНБО Турчинов создал концепцию проекта закона о смене статуса АТО на военное положение, оборонительную войну против мнимых российских войск на «временно оккупированной территории». На самом деле — сохранять сложившуюся ситуацию они могут достаточно долго, потому что сама по себе ситуация для ее украинских участников — источник заработка. Это контрабанда оружия, которую они пытаются провести через всю Украину в Европу, это поборы пересекающих границу людей. Хоть на территории Донбасса и действует блокада, но какое-то количество контрабандного груза все же перемещается, и киевские представители на этом наживаются. Кстати, желание сменить статус операции в Донбассе связано с тем, что в настоящее время эти потоки контролирует СБУ, а хотят контролировать военные, поэтому и нужно военное положение», — поясняет ситуацию российский политолог.

Кроме того, представитель Киева Руснак также озвучил официальные данные потерь украинской армии. По его словам, за три года войны в Донбассе погибли более 2700 украинских военнослужащих, а количество раненых превысило 10 тысяч человек.

«Пока ситуация выгодна ее участникам, пока они на ней зарабатывают через коррупционные цепочки, киевское руководство может это использовать в качестве доказательств угрозы со стороны «государства-агрессора», «государства-оккупанта». При этом украинские чиновники могут клянчить международную финансовую помощь и кредиты. Но вопрос тут в другом: все, что говорит Руснак в рамках какого-то малозначительного семинара — это попытка сформулировать будущие требования к России в международных инстанциях. А поскольку в ближайшие несколько лет Украине придется начать выплачивать колоссальные долги МВФ и другим кредиторам, то это точно можно расценивать как поиск дополнительных источников финансирования», — продолжает эксперт.

По мнению собеседника ФАН, украинская экономика, промышленность и социальная сфера понесли несравнимо большие убытки не из-за войны в Донбассе и действий, связанных с ней, а как раз из-за политических реформ, которые проводились с момента государственного переворота в 2014 году.

«Еще раз повторю — это попытка свалить все свои ошибки и создание разрушительных для экономики страны коррупционных схем на военные действия и в перспективе — на Россию», — заключил Асафов.

Напомним, в середине июня Киев разработал план реинтеграции Донбасса. Документ предполагает прекращение антитеррористической операции в регионе и переход от АТО к «войсковой операции» под руководством президента.

«Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас в режиме АТО), а оперативным штабом», — написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

При этом он добавил, что руководить операцией и штабом войск будет только президент страны.

«Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных», — подчеркнул народный избранник.

Кроме того, украинский депутат отметил, что все военно-гражданские или военные администрации также перейдут под командование оперативного штаба.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украине начался весной 2014 года после попытки ВСУ подавить восстание народных республик Донбасса, жители которых были не согласны с насильственной сменой власти в стране. Стороны не раз объявляли перемирие, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним данным ООН, с начала противостояния погибли 2 тысячи гражданских лиц и от 7 до 9 тысяч получили ранения.