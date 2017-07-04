В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа на полях саммита G20

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Москва, 4 июля. Первая личная президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля на полях саммита «Группы двадцати» в Гамбурге, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ранее проведение первой встречи Путина и Трампа в Германии подтвердили и в Кремле, и в Белом доме. Однако точная дата не была известна. Так, Ушаков сообщал, что российская и американская сторона ищут «окна» для встречи, в рамках которой, по его словам, стороны затронут кризис в Сирии и борьбу с терроризмом.

Напомним, саммит G2 пройдет 7-8 июля.