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Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций
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    Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций

    13:49  4 Июля 2017
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    Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций

    Вашингтон, 4 июля. Американские компании Exxon Mobil, Chevron и General Electric обеспокоены подготовкой новых антироссийских санкций, поскольку ограничительные меры могут ударить по их новым проектам. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

    Энергокомпании не одобряют возможную обязанность раскрыть детали контрактов с участием российских фирм, а также запрет на сотрудничество с фигурантами санкционного списка из России.

    «Это имеет далеко идущие последствия для ряда компаний и отраслей. Это может нанести ущерб интересам США и быть выгодно России», — цитирует «Аргументы и Факты» главу Американского института нефти Джека Джерарда.

    Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций

    Добавим, ранее издание сообщило о серьезной дилемме, с которой столкнулся президент США Дональд Трамп из-за попытки американского сената лишить его права снимать или смягчать санкции против РФ.

    Автор: Алексей Громов
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