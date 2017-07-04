Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций

В Избранное

Вашингтон, 4 июля. Американские компании Exxon Mobil, Chevron и General Electric обеспокоены подготовкой новых антироссийских санкций, поскольку ограничительные меры могут ударить по их новым проектам. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Энергокомпании не одобряют возможную обязанность раскрыть детали контрактов с участием российских фирм, а также запрет на сотрудничество с фигурантами санкционного списка из России.

«Это имеет далеко идущие последствия для ряда компаний и отраслей. Это может нанести ущерб интересам США и быть выгодно России», — цитирует «Аргументы и Факты» главу Американского института нефти Джека Джерарда.

Добавим, ранее издание сообщило о серьезной дилемме, с которой столкнулся президент США Дональд Трамп из-за попытки американского сената лишить его права снимать или смягчать санкции против РФ.