Пьяный белгородец изнасиловал 11-летнюю дочку родственницы

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Белгород, 4 июля. В Белгородской области мужчина совершал действия насильственного характера над одиннадцатилетней дочкой своей родственницы, угрожая ей расправой.

По имеющимся данным, вопиющий инцидент произошел 12 июня прошлого года. 59-летний мужчина находился в гостях у своей родственницы, скорее всего, сестры, но достоверно неизвестно.

После застолья все взрослые, кроме подозреваемого злоумышленника, вышли на улицу отмечать праздник. Пьяный мужчина остался наедине с 11-летним ребенком и изнасиловал ее, после чего пригрозил жестокой расправой в случае, если она расскажет об этом своим родителям.

Девочка на протяжении долгого времени молчала, но потом рассказала обо всем матери.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце июня безработный мигрант изнасиловал ученицу 3-го класса в Московской области.