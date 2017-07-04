«Газпром» начнет поставки газа по «Силе Сибири» в Китай в 2019 году

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Москва, 4 июля. Поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай стартуют 20 декабря 2019 года. Об этом сообщил во вторник председатель правления российской транснациональной корпорации «Газпром» Алексей Миллер.

«Мы договорились о том, что осенью этого года переговоры перейдут в заключительную, завершающую стадию, проект поставок газа из района Дальнего Востока станет продолжением «восточного» маршрута поставок газа из России в Китай», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «Газпром» подняла оптовые цены на голубое топливо.