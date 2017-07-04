Apple внедряет в iPhone технологию 3D-сканирования лица

В Избранное

Пало-Альто, 4 июля. Американский IT-гигант Apple тестирует технологию 3D-сканирования лица для снятия блокировки на новой версии iPhone, пишет Bloomberg.

Apple планирует отказаться от технологии снятия отпечатка пальцев для разблокировки телефона, вместо этого компания может ввести 3D-сканирование лица. По словам источника агентства, новый функционал может появиться осенью 2017 года на iPhone 8.

Сканирование лица поможет владельцу подтверждать платежи, запускать защищенные параметрами безопасности приложения. В качестве дополнения к 3D-сканированию будет разрабатываться сканирование сетчатки глаза. Таким образом Touch ID могут заменить на полноценный 3D- сканер.