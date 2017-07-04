«Почта России» объявила о планах создать собственную платежную систему

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Москва, 4 июля. «Почта России» намерена создать собственную платежную систему. Как следует из размещенной оператором закупки на сайте госзакупок, стоимость проекта может составить до 1,4 млрд рублей.

Планы по созданию платежной системы также подтвердили и в пресс-службе «Почты России». По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций Михаила Евраева, завершить создание системы предполагается к середине следующего года.

Из документации на сайте госзакупок следует, что закупка «Почты России» подразумевает «создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения».

Напомним, ранее сообщалось, что «Почта России» закупит смартфоны для сотрудников на сумму 171 млн рублей.