Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду России
Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин вручил лидеру КНР Си Цзиньпину в Большом Кремлевском дворце орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце. Президент России вручил Си Цзиньпину высшую награду РФ.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного лидер КНР получил за «выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики».
«Заметно активизировалось и взаимодействие наших стран и на международной арене», — подчеркнул российский президент.
Пресс-служба Кремля ранее обнародовала указ Путина о награждении председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного.