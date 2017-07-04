Жителей Прикамья предупредили о катастрофе из-за разбушевавшейся непогоды

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Пермь, 4 июля. Жителям Пермского края не стоит ждать по-настоящему жаркой погоды без осадков до конца первой декады июля. После прихода циклона в регион прогнозируются проливные дожди, а это может привести к обрушению мостов.

В ГИС-центре ПГНИУ утверждают, что 5 июля станет самым теплым днем в Перми в ближайшем будущем — воздух прогреется до 23 градусов. Однако уже в ночь на четверг Прикамье окажется во власти циклона с Южного Урала, который принесет с собой проливные дожди. Наиболее неблагоприятная ситуация прогнозируется в Чайковском и Верещагинском районах на юге региона.

«Там может повториться та же ситуация, которая сложилась вчера в северных районах — размытые дороги, обрушение мостов. Если циклон пройдет чуть восточнее, чем прогнозируется сейчас, может быть катастрофа», — сообщил URA.RU инженер ГИС-центра Андрей Шихов.

При этом собеседник агентства выразил надежлду, что во второй половине июля жителей Прикамья ждут теплые и ясные дни.