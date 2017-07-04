Сирия сегодня: удар коалиции США по мирным жителям в Хасаке, САА прекратила огонь

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Сирия сегодня, 3 июля. Силы международной коалиции нанесли новый удар по мирным жителям. Сирийская армия объявила об одностороннем прекращении огня. Анкара готовит операцию против курдов в районе Африна. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Удар коалиции в Хасаке

Силы международной коалиции под руководством США нанесли новый авиаудар по мирным жителям в Сирии. После налета самолетов на северо-востоке республики, в провинции Хасака погибли девять человек. Такие данные приводит сирийское правительственное агентство SANA. Авиаудар был нанесен в городе Кашкаш Аз-Зиянат, там причинен значительный материальный ущерб.

Этот налет стал очередным преступлением коалиции: за одну только прошлую неделю от ударов ее самолетов погибли более 90 человек. Это случилось в городе Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, где среди пострадавших также значилось много женщин и детей.

Сирийские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали также о том, что 9 июня коалиция применила снаряды с белым фосфором в пригороде Ракки. Тогда жертвами бомбардировки стали 17 человек.

Понятно, что Вашингтон в этих случаях прикрывается борьбой с «Исламским государством»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ): наносятся удары по боевикам, а то что рушатся части исторической стены в старом городе Ракки или гибнут мирные жители — просто отягчающие обстоятельства. Со стороны сил коалиции звучат и слова о том, что обычно боевики ИГ* используют мирных жителей в качестве живого щита — что же, мол, тут поделать?

САА прекратила огонь

Сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня на юге страны до четверга. Это решение Дамаск объяснил желанием поддержать «усилия по примирению». Объявление о прекращении огня в провинциях Даръа, Кунейтра и Сувейда власти Сирии сделали в понедельник, за день до начала мирных переговоров в Астане.

При этом, как сообщают очевидцы в зонах прекращения огня, уже через несколько часов правительственные самолеты возобновили удары в ответ на провокации боевиков. Если верить источникам, удары наносились по удерживаемым повстанцами районам города Даръа и по соседним районам. Этот город, как известно, расположен на юго-западе страны, у границы с Иорданией.

Некоторые западные эксперты уверены: заявлениями о режиме тишины Дамаск пытается убедить повстанческие группировки принять участие в мирных переговорах в Астане. Пока же значительная часть повстанцев на юге Сирии не стала направить своих представителей в столицу Казахстана и не выполняют прежних соглашений о прекращении огня.

Турки готовятся к операции

Министр обороны Турции Фикри Ышык заявил о возможности операции против курдских ополченцев в районе города Африн, что на севере Сирии. Понятно, что Анкара для этого должна счесть курдское присутствие серьезной угрозой. Но это условие стоит практически по умолчанию. Если американцы рассматривают курдскую группировку как эффективную наземную силу в борьбе против ИГИЛ*, то турецкие власти считают эти формирования связанными с повстанцами, которые действуют в Турции.

Что известно о будущей возможной операции? Турки намерены воспользоваться помощью бойцов Свободной сирийской армии (ССА). По данным турецких СМИ, эта наземная операция продлится 70 дней, а в ней может быть задействована и военная авиация. После ее завершения Африн может стать еще одной зоной деэскалации. Безопасность в этом регионе станут обеспечивать военные из Турции и России — примерно такую же модель мы наблюдаем в провинции Идлиб. Недаром в Анкаре кивают в сторону Москвы: Россия понимает озабоченность Турции в отношении Африна.

Ну а пока турецкая армия обстреливает позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере провинции Алеппо. Еще ранее турецкая артиллерия предприняла мощный обстрел окрестностей Африна, селения Кафр-Антон и города Шалба. Было ранено минимум четыре человека. Также ВС Турции и союзные боевики ССА ударили по укрепрайонам на горе Кастель Джимду — она рядом с сирийско-турецкой границей.

* Организация запрещена на территории РФ.