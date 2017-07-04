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Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам
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    Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

    13:38  4 Июля 2017
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    Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

    Киев, 4 июля. Украинская госпогранслужба запретила въезд на территории страны 70 артистам из России, сообщил представитель ведомства Олег Слободян.

    Украинские правоохранительные органы называют незаконное посещение Крыма причиной запрета въезда на территорию страны 70 артистам из России – актерам кино и театров, музыкантам. Спикер госпогранслужбы Украины Олег Слободян не сообщил имена артистов.  Он также опроверг информацию о том, что актера Владимира Машкова не пустили в Одессу для съемок продолжения «Ликвидация».

    Слободян отметил, что пограничники будут действовать по закону, если Машков появится на украинской границе, пишет «Интерфакс». Напомним, что Крым вошел в состав РФ по результатам мартовского референдума 2014 года.

    Автор: Ирина Селезнева
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