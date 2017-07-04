Ребенка «третьего» пола впервые зарегистрировали в Канаде‍

В Избранное

Оттава, 4 июля. В Канаде ребенок трансгендера получил медицинскую карту, в которой указан «неопределенный» пол.

Случай произошел в канадской провинции Британская Колумбия. Врачи местной больницы выдали восьмимесячному малышу Сили Атли медицинскую карту, где в соответствующей графе его пол обозначен как «неопределенный» или «неустановленный».

Отмечается, что Атли — ребенок трансгендера. Его родитель является активистом, который требует, чтобы все дети получали подобные документы и в будущем сами определяли свою половую принадлежность, передает «Свободная пресса».

В начале этого лета Минобороны США на полгода отложило прием трансгендеров в американскую армию.