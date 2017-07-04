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«Хезболла» и Иран сыграли ведущую роль в борьбе с ИГИЛ — иракский командующий
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    «Хезболла» и Иран сыграли ведущую роль в борьбе с ИГИЛ — иракский командующий

    13:51  4 Июля 2017
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    «Хезболла» и Иран сыграли ведущую роль в борьбе с ИГИЛ — иракский командующий

    Багдад, 4 июля. Помощь со стороны Ирана и участие бойцов ливанского шиитского исламского движения «Хезболла» оказали значительную роль в борьбе вооруженных сил Ирака против террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ). С таким заявление выступил высокопоставленный командир сил иракского народного ополчения «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис в ходе девятой Генеральной ассамблеи Исламского союза радио и телевидения в городе Машхад.

    «Хезболла» и Иран сыграли ведущую роль в борьбе с ИГИЛ — иракский командующий

    «Мы благодарим лидера Исламской революции саида Али Хаменеи и генерального секретаря «Хезболлы» саида Хассана Насраллу за то, что поддержали нас в борьбе против ИГИЛ»*, — объявил Мухандис, отметив, что отряды, прибывшие на подмогу из Ирана и Ливана сыграли важнейшую роль, когда силы террористов находились уже на дальних подступах в Багдаду.

    Командующий шиитского ополчения напомнил, что его отрядам было доверено освободить значительную часть удерживаемого ИГИЛ Мосула: в общей сложности шиитские вооруженные группы в Ираке освободили порядка 25 тысяч квадратных километров страны.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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