«Хезболла» и Иран сыграли ведущую роль в борьбе с ИГИЛ — иракский командующий

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Багдад, 4 июля. Помощь со стороны Ирана и участие бойцов ливанского шиитского исламского движения «Хезболла» оказали значительную роль в борьбе вооруженных сил Ирака против террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ). С таким заявление выступил высокопоставленный командир сил иракского народного ополчения «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис в ходе девятой Генеральной ассамблеи Исламского союза радио и телевидения в городе Машхад.

«Мы благодарим лидера Исламской революции саида Али Хаменеи и генерального секретаря «Хезболлы» саида Хассана Насраллу за то, что поддержали нас в борьбе против ИГИЛ»*, — объявил Мухандис, отметив, что отряды, прибывшие на подмогу из Ирана и Ливана сыграли важнейшую роль, когда силы террористов находились уже на дальних подступах в Багдаду.

Командующий шиитского ополчения напомнил, что его отрядам было доверено освободить значительную часть удерживаемого ИГИЛ Мосула: в общей сложности шиитские вооруженные группы в Ираке освободили порядка 25 тысяч квадратных километров страны.

* Организация запрещена на территории РФ.