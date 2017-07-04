Алеппо: под обстрелами армии Турции погибли трое жителей Африна

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Африн, 4 июля. Турецкие силовики продолжают вести обстрелы курдских населенных пунктов в кантоне Африн.

Источники в альянсе «Сирийские демократические силы» сообщили, что армия Турции и протурецкие «умеренные» боевики усилили обстрелы курдских поселений в северной части провинции Алеппо. По данным источника три человека погибли и еще четыре получили ранения.

Среди погибших два ребенка 13 и 10 лет. Серьезное ранение получил 40-летний мужчина, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу кантона Африн.

Ранее сообщалось, что Анкара начала операцию под названием «Битва людей за родину», целью которой является полное изгнание курдского населения из сирийской провинции Алеппо.