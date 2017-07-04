Разработчики игры Ecologic: Деньги — это важно, но без экологии нет мира

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В России продолжается бум настольных игр, в формат которых при желании можно вложить любую идею и концепцию — от развлечения до просвещения и образования. Петербургские экологи заняли пустующую нишу экологических «настолок» своим проектом Ecologic, в котором попробовали примирить экономический и экологический аспекты развития крупного бизнеса нефтедобычи и горнодобывающих компаний. В год экологии в России разработчики Алексей Колмаков и Марат Сабиров надеются выпустить новую версию игры. Несколько ходов в Ecologic за одним столом с его создателями сделал корреспондент Федерального агентства новостей.

Строго говоря, я не столько делаю ходы, сколько наблюдаю за тем, как это делают Алексей и Марат. Они провели уже больше 300 мастер-классов, обучая русских и иностранцев от 12 до 90 лет искать баланс между зарабатыванием денег на добыче природных ресурсов и сохранением окружающей среды. Пока только в рамках настольно игры, но пусть это будет одним из шагов экологического просвещения России.

«Я был во многих экспедициях, в которых нефтедобывающие компании разведывают на шельфах запасы нефти и газа, а экологи смотрят, чтобы не нарушалась природная среда. Видел, что такое девственная природа и как она деградирует от хозяйственной деятельности человека», — рассказывает Алексей Колмаков.

«А я наблюдаю за изменениями в обществе, и они подвигли на создание игры даже больше, чем изменения в природе, — добавляет Марат Сабиров. — Тренд последнего времени — зацикленность на личной выгоде. Мол, деньги правят миром: если есть они, есть и все остальное... Через игру мы хотим показать, что деньги — это важно. Но есть не только они».

Поле из модульных шестигранников составляет территорию игры, на которой размещены природные ресурсы. Здесь капельки нефти, здесь драгоценные камни, рядом с каждым месторождением — экологическая плата за его разработку. Каждый игрок — руководитель предприятия, которое, как и в реальном мире, должно зарабатывать деньги, расширяться и углублять производство. Но будешь только зарабатывать, игнорируя экологию — быстро прогоришь. Игра основана на двух факторах из концепции устойчивого развития — экологии и экономике. По отдельности никак.

В игровой форме можно наглядно увидеть, как бездумное производство уничтожает природу вокруг предприятия и как забота об окружающей среде позволяет гармонично развиваться. С каждым игровым ходом участники наращивают производственные ресурсы, строят свои «Газпромы» и «Норникели», торгуются за фишки производства и применяют экологические инициативы. Развитие бизнеса приносит деньги, бережное отношение к природе — экологические очки, которые нельзя обменять или продать, как нельзя обменяться лесом или чистым воздухом.

Строишь над шахтой комбинат — получаешь больше денег, но сразу же наносишь больший урон природе, а значит, обязан компенсировать это экологическими инициативами. Экологический эффект тоже приносит доход, хотя в некоторых случаях и тратит некоторый ресурс на поддерживающие экологию меры. Все экологические инициативы «списаны» с реальных действий, которые в идеале должны применяться на предприятиях. Алексей и Марат перечисляют те, которых больше всего не хватает России: вторсырье, озеленение территорий, рекультивация, работа юристов-экологов, открытые отчеты и информирование общества о деятельности компаний. В игре можно всем вместе открыть заповедник, который улучшит экологическую ситуацию для всех игроков.

«Это поучительный момент: у природы нет границ и понятия собственности, — говорит Марат Сабиров. — Она действует на всех хорошо, и всем становится плохо, если ее нет. И люди догадываются: скидываются на заповедники, причем в одной игре с программистами мы видели, как они все просчитали и большую долю скинули те, у кого было больше производств».

Игра оказалась идеальна как для школьников, которые поначалу алчно спускают все деньги на добычу ископаемых, как для экологов — они сразу внимательно следят за второй, экологической составляющей, так и для предпринимателей.

«Бизнесмены через несколько ходов забывают о том, что они в галстуках и пиджаках, играют азартно и эмоционально, — рассказывают авторы Ecologic, — Но, в отличие от детей, у них и взрослые аллюзии на взрослые темы — «откаты» и другие термины своего мира. Несмотря на то, что игра стратегическая, даже супермозг не может просчитать ее ход. На вас влияет все, что делают ваши конкуренты: может, вас переторгуют, не дадут денег в кредит, объединятся против вас в союз. Участие фортуны здесь минимально, но есть интригующие карточки событий, которые бодрят во время игры. Можно просчитать свои действия на три хода вперед, а внезапное событие все подкорректирует. Есть то, что нельзя контролировать — как и в жизни. Но есть то, что определяешь именно ты, как игрок: как развивается твое производство, как расходуется экоресурс».

Третья версия игры значительно усовершенствована по сравнению с первыми двумя. Поле стало цельным, а игровая карта стала похожа на настоящую карту планеты с месторождениями полезных ископаемых в море и на суше. Аккуратные деревянные фигурки очередности хода больше не теряются и не улетают со стола, а для удобства игроков появились цветные обозначения участников, чтобы в азарте игры никто не забыл, чей ход следующий. В бизнесе появилась своя валюта: за развитие производства дают «профиты», за экологические действия — «энвайры». Карты, на которых игроки ведут подсчеты, превратились в подобие современных планшетов, где можно вести «безналичный расчет» за свои действия на поле.

«Если говорить про рынок игр в целом, в России он растет чуть ли не в два раза каждый год. Экологические игры в общей массе имеют меньший процент, — объясняют создатели Ecologic. — В гигантском количестве настольных игр про зомби, космос, стратегическое завоевание галактики, экологические игры тонут в море. Обычно в них или «все плохо, давайте всех спасать» или очень узкая направленность, вроде раздельного сбора отходов. Комплексных просветительских игр, которые бы связали экологию и экономику, не было. Мы решили заполнить нишу, а оказалось, мы в ней единственные».

Третья версия Ecologic доступна в предзаказе в официальной группе разработчиков в соцсетях. В середине июля сыграть в нее смогут гости масштабного фестиваля «VK Fest» в Санкт-Петербурге.