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Число волонтерских движений в РФ среди молодежи за год выросло на 160%
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    Число волонтерских движений в РФ среди молодежи за год выросло на 160%

    13:28  4 Июля 2017
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    Число волонтерских движений в РФ среди молодежи за год выросло на 160%

    Москва, 4 июля. Число волонтерских движений среди российской молодежи за год увеличилось на 160%. Об этом сообщили в «Российском центре гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».

    По данным Роспатриотцентра, в начале прошлого года в нашей стране было 8 тыс. волонтерских движений. К началу 2017 года их число выросло до 21 тыс. Кроме того, за год на 1,4 млн увеличилось общее число молодых людей — волонтеров.

    Число волонтерских движений в РФ среди молодежи за год выросло на 160%

    «Многочисленные отечественные фильмы, поддержка молодежных НКО, различные молодежные фестивали, вся работа, которая проводилась для поддержания активной гражданской позиции, теперь дают свои плоды», — заявил RT лидер Объединенного молодежного фронта Николай Шлямин.

    Автор: Алексей Громов
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