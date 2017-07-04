Число волонтерских движений в РФ среди молодежи за год выросло на 160%

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Москва, 4 июля. Число волонтерских движений среди российской молодежи за год увеличилось на 160%. Об этом сообщили в «Российском центре гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».

По данным Роспатриотцентра, в начале прошлого года в нашей стране было 8 тыс. волонтерских движений. К началу 2017 года их число выросло до 21 тыс. Кроме того, за год на 1,4 млн увеличилось общее число молодых людей — волонтеров.

«Многочисленные отечественные фильмы, поддержка молодежных НКО, различные молодежные фестивали, вся работа, которая проводилась для поддержания активной гражданской позиции, теперь дают свои плоды», — заявил RT лидер Объединенного молодежного фронта Николай Шлямин.