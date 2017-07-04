Комитет Госдумы поддержал увеличение порога задолженности для запрета выезда за рубеж

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Москва, 4 июля. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству изучил поправки и посоветовал принять законопроект, согласно которому увеличивается пороговая сумма задолженности для ограничения выезда за рубеж. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе комитета.

Отмечается, что увеличение не затронет алиментщиков и должников по выплате вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального или имущественного вреда. Для указанных лиц порог долга, который ограничивает выезд в другу страну, как и прежде составляет 10 тыс. рублей.

Ожидается, что второе чтение законопроекта состоится в ближайшую пятницу, 7 июля, на пленарном заседании Госдумы.

Напомним, ранее комитет Госдумы рекомендовал повысить в три раза — до 30 тысяч рублей — планку задолженности, при которой вводится ограничение на выезд из страны.