ВКС РФ атаковали позиции боевиков ИГ в провинции Дейр эз-Зор

В Избранное

Дейр эз-Зор, 4 июля. ВКС РФ активизировали свою деятельность в центральной и восточной Сирии.

Военные источники в Сирии сообщили, что российские летчики нанесли серию авиаударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в окрестностях осажденного города Дейр эз-Зор.

Игиловцы были атакованы в населенных пунктах Сухне и Аль-Мурия. В пригородах Дейр эз-Зора ракетно-бомбовые удары были нанесены в районах Панорамы и Аль-Хавика.

Ранее сообщалось, что российские вертолетчики поддержали атаку отрядов ливанской «Хезболлы» на востоке провинции Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.