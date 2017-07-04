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ВКС РФ атаковали позиции боевиков ИГ в провинции Дейр эз-Зор
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    ВКС РФ атаковали позиции боевиков ИГ в провинции Дейр эз-Зор

    13:10  4 Июля 2017
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    ВКС РФ атаковали позиции боевиков ИГ в провинции Дейр эз-Зор

    Дейр эз-Зор, 4 июля. ВКС РФ активизировали свою деятельность в центральной и восточной Сирии.

    Военные источники в Сирии сообщили, что российские летчики нанесли серию авиаударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в окрестностях осажденного города Дейр эз-Зор.

    Игиловцы были атакованы в населенных пунктах Сухне и Аль-Мурия. В пригородах Дейр эз-Зора ракетно-бомбовые удары были нанесены в районах Панорамы и Аль-Хавика.

    Ранее сообщалось, что российские вертолетчики поддержали атаку отрядов ливанской «Хезболлы» на востоке провинции Хомс.

    ВКС РФ атаковали позиции боевиков ИГ в провинции Дейр эз-Зор

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #дейр эз-зор
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