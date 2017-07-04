Активисты запустили кампанию против «заборизации» Петербурга

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Москва, 4 июля. Неравнодушные петербуржцы начали кампанию против возведения типовых заборов на территории города. Общественное движение «Красивый Петербург» стало инициатором данной акции. Ее целью является сокращение темпов процесса «заборации» в целом, а также демонтаж незаконно установленных ограждений.

По мнению активистов, заборы на границе проезжей части и тротуаров не дают горожанам свободно проходить.

Общественные деятели также полагают, что заборы не способствуют поддержанию безопасности и негативно влияют на городскую среду. Кроме того, некоторые конструкции нарушают нормативы и ставятся без согласования с властями. При этом ряд из них находится на охраняемой территории объектов культурного наследия, передает издание «Инфореактор».