Доброволец армии ДНР Евгений Крыжин: Украине плевать на минские договоренности

В Избранное

Война в Донбассе. Несмотря на мирную суть минских соглашений, это словосочетание до сих пор пахнет порохом и сочится кровью. За прошедшие после Евромайдана годы (уже годы!) к странностям процесса деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, точнее всего характеризуемым формулой «ни мира, ни войны», худо-бедно успели привыкнуть не только в Донецке и Луганске, но и в России. Привыкнуть, но не принять.

Поэтому неудивительно, что тема противостояния в Донбассе до сих пор не покидает новостные ленты отечественных СМИ. Да и могло ли быть иначе, если для значительной части населения России конфликт на юго-востоке Украины в буквальном смысле слова стал личным фронтом?..

Как выглядит ситуация в Донбассе сейчас? С просьбой ответить на этот и другие вопросы корреспондент Федерального агентства новостей обратился к человеку, принимавшему непосредственное участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

«Это моя земля»

— Представьтесь, пожалуйста.

— Евгений Крыжин, доброволец.

— Что вас побудило отправиться в Донбасс?

— Я родился и вырос на Украине. Это моя земля. Мои прадеды восстанавливали Украину после Великой Отечественной. Мои деды ее строили. Украина, на мой взгляд, независимость вообще получила по ошибке. Это видно хотя бы по тому, как она после 1991 года обходилась с советским наследием. Все то, что созидалось моими прадедами и дедами, бездумно разрушалось, распродавалось и разворовывалось.

— Россию тоже не пощадили «лихие 90-е»…

— У России оказался больший запас прочности. На Украине же деградацию государственности не только не притормозили, но и подгоняли как могли. Смотреть на это было больно и обидно. Но, признаюсь честно, желания что-то самому предпринять не появлялось до лета 2014-го.

— А затем смотреть и ничего не делать стало уже невозможно, и вы поехали?

— Да, и я поехал. Записываться в боевые подразделения изначально не собирался. Планировал помогать раненым в донецком военном госпитале. 12 июля 2014 года я пересек границу, переночевал в Лутугине, 13-го добрался до Енакиева, да так там в силу текущей обстановки и остался.

— В каких боевых действиях в Донбассе вы принимали непосредственное участие?

— Оборона Горловки, освобождение Углегорска и Дебальцева.

Кому война, а кому мать родна

— Вы на территории ДНР и ЛНР находитесь с лета 2014 года. Какие за минувшие три года в Донбассе, на ваш взгляд, произошли наиболее заметные изменения?

— Оттуда ушли, скажем так, чересчур идейные товарищи, плодившие совершенно несбыточные и оторванные от жизни сценарии. А также те из полевых командиров, которыми двигало в первую очередь стремление к личному обогащению или желание реализовать какие-то собственные амбиции.

На мой взгляд, самое заметное изменение, произошедшее за три года в Донбассе, — это превращение ополчения в регулярную армию со всеми плюсами и минусами таковой. Это уже армия, а не отряды иррегуляров.

— Раз уж зашел разговор о вооруженных силах, давайте коснемся и того, что происходит на украинской стороне. Например, до сих пор российская пресса от случая к случаю муссирует тему присутствия иностранных наемников в рядах ВСУ. Насколько информация о наемниках соответствует действительности?

— Иностранные наемники есть. Это приписанные к украинскому МВД так называемые «Грузинский легион» и «Международный миротворческий батальон имени Шейха Мансура». Это поляки из ЧВК. И не только поляки, но о них меньше известно, да и вопрос все же немного не по адресу — тут намного больше информации у тех, кто ходит за линию фронта.

— Поляки действуют на передовой или выступают как инструкторы в тылу?

— Скажем так… Мои знакомые из дружественных силовых структур регулярно с поляками рубятся. Отмечают их высокую выучку и отличное оснащение. Словом, ребята воевать умеют. Они и сами воюют, и готовят военнослужащих ВСУ. В то же время грузины-наемники занимаются не столько боевыми действиями, сколько крышеванием контрабанды.

— Как насчет англоязычных наемников?

— В роли сотрудников ЧВК они присутствовали летом 2014 года в Мариуполе. Сейчас отмечаются редко. Но это не означает, что англоязычных совсем нет. Периодически с той стороны засвечиваются снайперские пары, также отлично оснащенные, обученные и имеющие серьезный боевой опыт. Слухи доносят, что эти представители ЧВК как раз англоязычные.

Не в коня корм

— За три года ополчение в Донбассе стало армией. Какую характеристику вы дали бы сейчас ВСУ?

— Украинская артиллерия как работала по жилым кварталам, так и работает. Пехота как пила беспробудно на позициях, так и продолжает это делать. Пожалуй, качественно у украинцев изменилась лишь подготовка добровольческих подразделений.

— А как же старания американских, канадских и иных иностранных инструкторов на полигоне «Широкий Лан»?

— Скажу так — не в коня корм. При этом боевой дух в рядах ВСУ все же повысился. И потому что украинцы в последнее время заметных поражений не несли, и потому что у украинцев пропаганда на войну очень серьезно работает. Однако это не отменяет того, что и их регулярные части, и их добробаты до сих пор активно промышляют грабежом в прифронтовой полосе. Сотрудники украинской «Новой почты» неоднократно отмечали, из зоны АТО идет все: от бытовой техники до пластиковых окон.

— Возможно ли генеральное наступление ВСУ?

— Теоретически да. Если украинцы решатся на подобное и бросят в бой все свои силы, то раскатают нас где-то за сутки. Конечно, если не вмешается третья сторона.

— На основании чего вы делаете столь категоричный вывод?

— Исходя из текущего соотношения сил. Оно сейчас выглядит примерно 1 к 3, причем не в нашу пользу. Но решиться на генеральное наступление Киеву не так просто. Не только по политическим причинам, но и по чисто военным. Да, вложив все наличные силы в удар, украинцы в итоге скорее всего прорвутся к границе. Но для них это будет Пиррова победа. И в Киеве это понимают.

«Россия Донбасс кормит»

— Периодически в некоторых СМИ проскакивает информация о том, что в Донбассе нарастает разочарование по отношению к России в связи с ее отказом принять в свой состав ДНР и ЛНР. Так ли это?

— Простите, а почему Россия должна была принимать республики в свой состав? На основании чего? На основании референдума в мае 2014 года? Так на нем речь шла не о присоединении к России, а о статусе Донецкой и Луганской областей по отношению к Украине. Это первое. Второе — Россия Донбасс кормит. В Донбассе — рублевая зона. Подавляющая часть товаров народного потребления на местных прилавках — российские.

Имитация политики, или Как Порошенко статус Крыма менял. Колонка Дмитрия Лекуха

Топливо российское. Уголь и зерно из Донбасса уходят в Россию. Материальная помощь выплачивается тоже за счет России. Тем не менее, люди разные — кто-то может и прошипеть в спину: «Ось повернуться наші хлопці…» («вот вернутся наши ребята…»), а кто-то своих детей отправляет служить или в военное училище учиться.

— То есть недовольные тоже имеются?

— А где их нет? Конечно, есть. Например, это те из местных, кто в результате конфликта потерял свой бизнес. Кто, привыкнув к украинскому бардаку, никак не может встроиться в сложившуюся сейчас систему деловых отношений. И это при том, что налоги предприниматели в Донбассе платят в разы меньшие, чем в России. Однако все равно находятся те, кто с ностальгией вспоминает украинские времена, когда можно было как-то «пропетлять» и отделаться от государства уплатой сущей копеечки.

— Ставшие притчей во языцех минские соглашения остановили масштабные боевые действия в Донбассе, но совсем их не прекратили…

— И не могли совсем прекратить. Это стало ясно практически сразу. Хорошо помню 5 сентября 2014 года, когда подписали минский протокол. Где-то в 18.00 по телевизору объявили о прекращении огня, а уже через 15 минут по Енакиеву начали бить украинские минометы. Ровно то же самое произошло в феврале 2015 года, когда было подписано Второе минское соглашение. Будем называть вещи своими именами. Украине на минские договоренности плевать. Наши Вооруженные силы до последнего стараются не обострять ситуацию, но в какой-то момент приходится и отвечать, хотя разрешение дают крайне редко, когда эти совсем уж наглеют в атаке.

О победе

— Какое будущее, по вашему мнению, ожидает Донбасс?

— Возвращение Донбасса к Украине крайне маловероятно — слишком много крови между нами и ними. Присоединение к России? По ряду объективных причин, в ближайшее время, то есть года этак до 2020-го, я бы каких-то особых подвижек в изменении государственного статуса ДНР и ЛНР не ждал.

— Вам не кажется, что вы слишком пессимистичны?

Какой флот, такой и юбилей. Андрей Союстов о двадцатипятилетии ВМСУ

— Поверьте, я предельно прагматичен.

— Но победа-то будет?

— Обязательно будет. Вопрос в том, чья это будет победа.