Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Контроль за зонами деэскалации в Сирии будет вестись из двух центров мониторинга
Политика
В Южной Корее рассказали о подготовке встречи Путина и Муна на саммите G20
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Южной Корее рассказали о подготовке встречи Путина и Муна на саммите G20

    14:00  4 Июля 2017
    14

    В Южной Корее рассказали о подготовке встречи Путина и Муна на саммите G20

    Сеул, 4 июля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прорабатывает возможность встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге.

    «Президент Мун прорабатывает возможность первого саммита с президентом Путиным 7 июля», — передают местные СМИ.

    Кроме Путина глава Южной Кореи надеется встретиться в Гамбурге с лидерами Китая и Японии.

    Саммит «Большой двадцатки» намечено провести 7–8 июля.

    В Южной Корее рассказали о подготовке встречи Путина и Муна на саммите G20

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует встретиться на полях саммита G20 с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, новым главой Южной Кореи и руководителем Франции Эммануэлем Макроном. 

    Автор: Алексей Громов
    #путин #мун чжэ ин
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций

        13:49 4 Июля 2017 97
        Читать
        13:46
        Сегодня

        Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду России
        13:12
        Сегодня

        Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете
        12:46
        Сегодня

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20
        12:11
        Сегодня

        ДНР: украинские диверсанты заложили бомбу у колледжа в Донецке
        12:07
        Сегодня

        Дождь, гроза и сильный ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1896

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1833

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8919

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3070

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2407
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        473
        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        13:01   4 Июля 2017
        130
        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        12:46   4 Июля 2017
        2199
        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        10:34   4 Июля 2017
        590