В Южной Корее рассказали о подготовке встречи Путина и Муна на саммите G20

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Сеул, 4 июля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прорабатывает возможность встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге.

«Президент Мун прорабатывает возможность первого саммита с президентом Путиным 7 июля», — передают местные СМИ.

Кроме Путина глава Южной Кореи надеется встретиться в Гамбурге с лидерами Китая и Японии.

Саммит «Большой двадцатки» намечено провести 7–8 июля.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует встретиться на полях саммита G20 с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, новым главой Южной Кореи и руководителем Франции Эммануэлем Макроном.