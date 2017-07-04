В Южной Корее рассказали о подготовке встречи Путина и Муна на саммите G20
В Избранное
Сеул, 4 июля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прорабатывает возможность встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге.
«Президент Мун прорабатывает возможность первого саммита с президентом Путиным 7 июля», — передают местные СМИ.
Кроме Путина глава Южной Кореи надеется встретиться в Гамбурге с лидерами Китая и Японии.
Саммит «Большой двадцатки» намечено провести 7–8 июля.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует встретиться на полях саммита G20 с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, новым главой Южной Кореи и руководителем Франции Эммануэлем Макроном.