Ирак: красавчика-актера зверски убили из-за его внешности

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Багдад, 4 июля. Неизвестные жестоко пытали и убили иракского театрального актера и мужскую модель Карара Нуши. Изувеченное тело актера было обнаружено выброшенным на одной из улиц в северной части Багдада всего спустя несколько часов после того, как полиция получила сообщение о его исчезновении.

Как сообщает Iraqi News, источники в полиции заявили, что на теле красавчика-модели были обнаружены следы жестоких пыток и несколько ножевых ран.

Поклонники убитого актера в социальных сетях сообщили, что Нуши уже получал угрозы от неизвестных лиц, которые были возмущены его «обтягивающей» европейской одеждой и длинными волосами.

Пока что неизвестно, кто может быть причастен к преступлению: кроме ИГИЛ* (запрещено в РФ), боевики которой безжалостно казнили иракцев за несоблюдение своих стандартов скромности, в Ираке действует сразу несколько исламских экстремистских групп, которые в прошлом были ответственны за угрозы, похищения и убийство «фривольно» одевающихся знаменитостей.

* Организация запрещена на территории РФ.