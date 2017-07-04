Российский лимузин «Кортеж» примет участие в инаугурации президента в 2018 году

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Москва, 4 июля. Отечественный автомобиль для VIP-чиновников будет готов к инаугурации президента России после выборов в 2018 году, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Мантуров опроверг слухи о заморозке проекта отечественного автомобиля VIP-класса «Кортеж».

«Я даже не понял, кто это сказал (про сворачивание финансирования проекта . — Прим. ФАН), — заметил министр. — Все по плану, работа идет».

По словам Мантурова, автомобиль будет готов инаугурации президента, которого жители страны будут выбирать в 2018 году. Он добавил, что президент приедет на церемонию уже на новой машине.

Ранее появилось сообщение о том, что разработчики серии представительских автомобилей «Кортеж» приостановили работу по созданию внедорожника из-за нехватки финансирования.