Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Стала известна основная цель центров мониторинга в Сирии
Политика
Отчет о финансах ИГИЛ оказался похоронен в столе у премьер-министра Великобритании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Отчет о финансах ИГИЛ оказался похоронен в столе у премьер-министра Великобритании

    13:38  4 Июля 2017
    149

    Отчет о финансах ИГИЛ оказался похоронен в столе у премьер-министра Великобритании

    Лондон, 4 июля. Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй обвинили в сокрытии данных отчета о финансировании международной террористической группировки «Исламскоге государство» (запрещено в РФ). Отчет, заказанный в январе 2016 года бывшим премьером Дэвидом Кэмероном и подготовленный под непосредственным контролем Терезы Мэй, находится в ее распоряжении уже около полугода, однако никакие из содержащихся в нем данных не увидели свет.

    По мнению лидера либеральных демократов в парламенте Тима Фэррона, глава британского правительства сознательно скрывает данные доклада — и связано это с тем, по мнению либеральных демократов, что данные отчета указывают на Саудовскую Аравию.

    Отчет о финансах ИГИЛ оказался похоронен в столе у премьер-министра Великобритании

    «Правительство скрывает этот отчет, — передает слова Фэррона британский Express. — Это скандальные материалы, которые просто пылятся у нее в столе. Что скрывает премьер-министр? Я думаю, что в этом отчете его очень глубокие свидетельства, указывающие на Саудовскую Аравию, и именно поэтому его прячут от публики. Наше правительство отчаянно старается угодить Саудовской Аравии, вместо того, чтобы потребовать у них ответа».

    Источники в правительстве заявили в связи с этими обвинениями, что отчет касался стран Персидского залива в целом и «неверно полагать, что первоочередное внимание там уделяется Саудовской Аравии».

    Напомним, не так давно целый ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в финансировании ИГИЛ*.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #мэй #фэррон
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций

        13:49 4 Июля 2017 100
        Читать
        13:46
        Сегодня

        Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду России
        13:12
        Сегодня

        Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете
        12:46
        Сегодня

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20
        12:11
        Сегодня

        ДНР: украинские диверсанты заложили бомбу у колледжа в Донецке
        12:07
        Сегодня

        Дождь, гроза и сильный ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1897

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1833

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8919

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3070

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2408
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        491
        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        13:01   4 Июля 2017
        133
        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        12:46   4 Июля 2017
        2265
        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        10:34   4 Июля 2017
        593