Отчет о финансах ИГИЛ оказался похоронен в столе у премьер-министра Великобритании

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Лондон, 4 июля. Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй обвинили в сокрытии данных отчета о финансировании международной террористической группировки «Исламскоге государство» (запрещено в РФ). Отчет, заказанный в январе 2016 года бывшим премьером Дэвидом Кэмероном и подготовленный под непосредственным контролем Терезы Мэй, находится в ее распоряжении уже около полугода, однако никакие из содержащихся в нем данных не увидели свет.

По мнению лидера либеральных демократов в парламенте Тима Фэррона, глава британского правительства сознательно скрывает данные доклада — и связано это с тем, по мнению либеральных демократов, что данные отчета указывают на Саудовскую Аравию.

«Правительство скрывает этот отчет, — передает слова Фэррона британский Express. — Это скандальные материалы, которые просто пылятся у нее в столе. Что скрывает премьер-министр? Я думаю, что в этом отчете его очень глубокие свидетельства, указывающие на Саудовскую Аравию, и именно поэтому его прячут от публики. Наше правительство отчаянно старается угодить Саудовской Аравии, вместо того, чтобы потребовать у них ответа».

Источники в правительстве заявили в связи с этими обвинениями, что отчет касался стран Персидского залива в целом и «неверно полагать, что первоочередное внимание там уделяется Саудовской Аравии».

Напомним, не так давно целый ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в финансировании ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.