Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

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Москва, 4 июля. Китай из всех стран поддерживает самый тесный контакт с Россией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выразив уверенность, что его визит в РФ увенчается «полным успехом».

На переговорах с Путиным в узком составе Си Цзиньпин напомнил, что в марте 2013года, сразу после того, как он был избран председателем КНР, Россия стала первой страной для его первого зарубежного визита. «С вами за эти годы мы встречались, по подсчетам, 22 раза», — отметил он, подчеркнув, что Россия, таким образом, стала самой посещаемой страной для него, а среди зарубежных лидеров с Путиным он поддерживает самые тесные связи.

Напомним, в Москву китайский лидер прибыл по приглашению Путина.

На сегодняшних переговорах стороны намерены обсудить стратегическое взаимодействие двух государств, актуальные и международные проблемы, а также подписать серьезный пакет двусторонних документов.