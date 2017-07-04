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Вячеслав Мальцев уехал из России в неизвестном направлении
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    Вячеслав Мальцев уехал из России в неизвестном направлении

    12:59  4 Июля 2017  /обновлено: 13:08  04 Июля 2017
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    Вячеслав Мальцев уехал из России в неизвестном направлении

    Москва, 4 июля. Оппозиционный политик Вячеслав Мальцев уехал из России. Об этом сообщил пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов.

    «Позже он всем сообщит, куда он уехал», — приводит его слова ТАСС.

    В июне Мальцев был арестован по решению Замоскворецкого суда Москвы на 10 суток за сопротивление стражам порядка во время несанкционированного митинга. Его признали виновным в административном правонарушении.

    Вячеслав Мальцев уехал из России в неизвестном направлении

    Добавим, ранее Россию под видом политических беженцев покинула группа граждан, занимавшихся организацией несогласованных митингов. Среди них была Ольга Курносова — организатор «маршей миллионов», на которые приходили не более 150 человек. Теперь она проводит акции на Украине, которые тоже многочисленностью не отличаются.

    Автор: Борис Любимов
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