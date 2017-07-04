ДНР предупредила жителей Донбасса об угрозе кровавых провокаций со стороны ВСУ

Донецк, 4 июля. Разведка Донецкой народной республики располагает информацией о подготовке украинскими силовиками кровавых провокаций в Донбассе, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«У нас имеется подтверждение, что властями Украины даны указания на проведение в период до 9 июля кровавых провокаций, в том числе на подконтрольных ВСУ территориях, имеющих цель дискредитировать руководство ДНР», — констатировал Басурин.