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Москва, 4 июля. Политологи считают, что США стремятся перехватить инициативу в Сирии грубой силой.

Заместитель директора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов сообщил в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей, что в Сирии сейчас ситуация развивается позитивно для Москвы и Дамаска, именно поэтому США пытаются изменить сложившееся положение дел.

«Те провокации, которые имеют место на протяжении почти всего периода военных действий в Сирии, начиная с 2011-го года, к сожалению, зачастую приводят к негативной реакции и непродуманным агрессивным действиям со стороны Соединенных Штатов», — отметил политолог.

Оптимальным вариантом дальнейшего развития событий, считает эксперт, является путь переговоров и диалога с Россией. Эксперт озвучил в беседе с корреспондентом ФАН и альтернативный вариант для США — это эскалация военной напряженности. Данный путь может привести к непредсказуемым последствиям.