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Путин и Си Цзиньпин обсуждают вопросы борьбы с современными угрозами
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    Путин и Си Цзиньпин обсуждают вопросы борьбы с современными угрозами

    12:49  4 Июля 2017
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    Путин и Си Цзиньпин обсуждают вопросы борьбы с современными угрозами

    Москва, 4 июля. Глава российского государства Владимир Путин доволен существенным ростом товарооборота с Китаем, а также планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином не только вопросы в сфере экономики, но и проблемы безопасности. 

    Путин назвал официальный визит главы Китая в Москву «ключевым с точки зрения строительства двусторонних отношений этого года».

    Лидер РФ отметил важный момент, напомнив, что в минувшем году фиксировался скромный, но все-таки рост товарооборота — 3,9%. 

    Путин и Си Цзиньпин обсуждают вопросы борьбы с современными угрозами

    «В этом году он уже является значительным  — 37% за первые четыре месяца», — подчеркнул президент РФ.

    Путин также добавил, что экономические вопросы очень важны для обеих стран, однако стоит обратить особое внимание двусторонних усилий на международной арене в сфере безопасности, а также борьбы с современными угрозами и вызовами. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #си цзиньпин #россия #китай #экономика #политика
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