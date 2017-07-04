Путин и Си Цзиньпин обсуждают вопросы борьбы с современными угрозами

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Москва, 4 июля. Глава российского государства Владимир Путин доволен существенным ростом товарооборота с Китаем, а также планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином не только вопросы в сфере экономики, но и проблемы безопасности.

Путин назвал официальный визит главы Китая в Москву «ключевым с точки зрения строительства двусторонних отношений этого года».

Лидер РФ отметил важный момент, напомнив, что в минувшем году фиксировался скромный, но все-таки рост товарооборота — 3,9%.

«В этом году он уже является значительным — 37% за первые четыре месяца», — подчеркнул президент РФ.

Путин также добавил, что экономические вопросы очень важны для обеих стран, однако стоит обратить особое внимание двусторонних усилий на международной арене в сфере безопасности, а также борьбы с современными угрозами и вызовами.