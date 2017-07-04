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Сирия: курды прорвали оборону ИГ в Ракке, пробив древнюю крепостную стену
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    Сирия: курды прорвали оборону ИГ в Ракке, пробив древнюю крепостную стену

    12:51  4 Июля 2017
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    Сирия: курды прорвали оборону ИГ в Ракке, пробив древнюю крепостную стену

    Ракка, 4 июля. Курдским вооруженным формированиям удалось пробить оборону ИГИЛ* в удерживаемой террористами Ракке с востока, пробив с помощью американской авиации бреши в древней крепостной стене, окружающей старую часть города. Это позволило развить наступление — в настоящее время три курдских отряда продвигаются вглубь Ракки с востока.

    Как заявил по телефону агентству Efe представитель командования курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) Нури Махмуд, в настоящее время он вместе с войсками находится уже в старом городе Ракки. Американская авиация, поддерживающая наступление SDF, пробила две бреши в крепостной стене, уничтожив находящихся на ней снайперов и укрепления террористов ИГИЛ. В командовании ВВС США заявили, что их пилоты действовали очень аккуратно и большая часть исторического памятника осталась цела.

    Сирия: курды прорвали оборону ИГ в Ракке, пробив древнюю крепостную стену

    Напомним, ранее стало известно, что курдские отряды смогли пробить оборону ИГ* в западной части города и ворваться в окраинные районы.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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