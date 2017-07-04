Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

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Санкт-Петербург, 4 июля. Под поселком Пески в Донецкой народной республике взяли в плен майора 128-й отдельной горно-пехотной бригады, у которого обнаружили секретные документы. Как сообщил источник ФАН в разведподразделении Народной милиции ДНР, украинский военнослужащий уже дает показания.

При допросе он рассказал, что командование ВСУ готовит кровавые провокации накануне саммита G20. Не исключено, что украинский майор приехал в ДНР вербовать местных правоохранителей и военнослужащих.

Добавим, ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о предотвращении теракта возле колледжа в Донецке. Атаку удалось предотвратить благодаря бдительности граждан.