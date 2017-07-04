«Межтопэнергобанк» закрыл часть своих отделений

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Москва, 4 июля. «Межтопэнергобанк» закрыл часть своих офисов из-за проблем с ликвидностью. Как сообщается на сайте кредитной организации, остальные офисы работают только в консультационном режиме.

Согласно приведенным данным, ряд офисов в Ивантеевке, Балашихе и Нижнем Новгороде работают лишь до 12 часов по местному времени. Офисы в Москве, Твери, Тамбове, Рязани, Реутове, Ростове-на-Дону, Перми, Омске, Новокузнецке, Красноярске, Кемерове, Калуге, Волжском, Владимире, Брянске, Бийске, Новосибирске работают до 13 часов дня. Офисы в Белгороде и в Челябинске работают до 15 часов по местному времени.

Отметим, накануне «Межтопэнергобанк» из-за нехватки доступной ликвидности объявил о затруднениях при осуществлении расчетов.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению Центорбанка РФ признал банкротом Росэнергобанк, который до лишения лицензии входил в число 100 крупнейших российских кредитных учреждений по величине денежных активов.





