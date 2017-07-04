Новости США: Трамп бросает нацию ради гольфа, конец дружбы с Меркель, Пентагон теряет солдат

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США, 4 июля. Дональд Трамп провел одну пятую своего президентского срока за игрой в гольф, канцлер ФРГ Ангела Меркель вычеркнула США из списка друзей Германии, Северная Корея призвала Сеул перестать «раболепствовать» перед Америкой, Пентагон лишает служащих иммигрантов ускоренной натурализации. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Уклонение от президентских обязанностей

Проведенное в США исследование показало, что Дональд Трамп провел одну пятую часть времени в качестве президента, играя в гольф, сообщает служба новостей телеканала NBC News.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп утверждал, что будет редко покидать Вашингтон. Он обещал, что не будет играть в гольф или брать выходные, потому что у него будет очень много работы. Однако в итоге из 165 дней на посту президента 35 он провел, играя в гольф.

Загрязнение окружающей среды

Апелляционный суд не разрешил агентству по защите окружающей среды США приостановить на 90 дней действие новых стандартов по выбросам на нефтяных и газовых скважинах, предложенный администрацией президента Дональда Трампа, сообщат The Washington Post.

Суд постановил, что агентство имеет право пересмотреть документ 2016 года, ограничивающий количество метана и атмосферных загрязнений, выделяемых нефтяными и газовыми скважинами, и создающих смог. Однако отложить дату вступления закона в силу суд отказался.

Обида Меркель на США

Из предвыборной кампании канцлера Германии Ангелы Меркель исчезло слово «друг» по отношению к США, сообщает агентство Reuters.

В прошлых предвыборных кампаниях Меркель США назывались «другом» ФРГ, а отношения между странами — «дружбой». Теперь же США — «самый важный партнер Германии» за пределами Европы.

Корейские споры

Северная Корея призвала Сеул перестать «раболепствовать» перед США, поскольку это ставит под сомнение желание Южной Кореи улучшить отношения с Пхеньяном, сообщает The Korea Herald.

Центральный комитет Демократического фронта воссоединения Кореи опубликовал заявление, в котором говорится, что новая либеральная южнокорейская администрация не видит никакой разницы между собственной политикой и зависимостью от иностранных сил.

Иммиграционная блокада

Пентагон планирует отменить ускоренную выдачу гражданства иммигрантам, которые пошли в армию, сообщает NPR.

По мнению экспертов, отмена программы приведет к разрыву контрактов с множеством новобранцев из числа иностранцев, оставив около 1000 иммигрантов без правовой защиты от депортации.

Сексуальное насилие в школе

По меньшей мере 10 мальчиков стали жертвами школьного помощника, который нападал на учеников и снимал детскую порнографию на территории общеобразовательного учреждения, сообщает NBC Washington.

Кроме всего прочего, он сказал полиции, что болен ВИЧ. Мужчину поймали после того, как один из родителей пострадавших школьников увидел в телефоне своего ребенка подозрительное сообщение.

Поклонница Трампа и мемы

Девушка остановилась на Аллее славы в Голливуде, чтобы очистить звезду Трампа, и выложила свою фотографию с подписью: «Остановилась, чтобы очистить звезду Трампа. Ничего, кроме уважения для моего президента», сообщает Daily News.

Ранее неизвестные разрисовали звезду Трампа на голливудской аллее славы граффити.

Ее фото вызвало целую волну мемов в Twitter.

«Остановилась, чтобы очистить звезду Шрека. Ничего, кроме уважения для моего президента», — говорится в одном из твитов.

Америка — страна веселья

В одном из крупных магазинов США появились плавательные матрасы по виду очень напоминающие предмет женской гигиены, сообщает Hello Giggles.

Люди стали переживать, что такой матрас впитает половину воды из бассейна.

Focus group. This could have been avoided with 1 focus group (of women). pic.twitter.com/C76lv5ji33 — Jillian David (@JillianDavid13) July 3, 2017

Помолвка Тарантино

Квентин Тарантино решил остепениться и обручился с израильской певицей Даниэллой Пик, сообщает Page Six.

На данный момент Квентину Тарантино 54 года, а его избраннице — 33. В 2009 году Тарантино утверждал, что хочет «пройти по жизненному пути в одиночестве». Но теперь он хочет жениться и завести детей.

ДТП в Бостоне

Мужчина потерял управление машиной и врезался в группу таксистов около Бостонского аэропорта, сообщает ABC News.

В результате ДТП пострадали 10 человек. Виновника аварии отпустили без предъявления обвинений. Сначала полиция решила, что случившееся — это акт терроризма, но водитель не скрылся с места преступления и сотрудничал с полицией. Согласно озвученным полицией данным, мужчина перепутал педаль газа и тормоза.