Игры закончились: как испытания межконтинентальной ракеты КНДР изменят стратегический баланс в мире

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Пхеньян с помощью межконтинентальных баллистических ракет способен нанести удар по любой точке планеты, говорится в официальном заявлении властей КНДР. Это, конечно, громкое заявление, но испытания точно изменят стратегический баланс сил в мире, считает доктор военных наук и военный аналитик Константин Сивков.

Во вторник Северная Корея объявила об успешном завершении испытаний своей первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая, если верить распространенному заявлению, поднялась на высоту в 2802 километра, преодолев расстояние в 933 километра. Испытания проводились по приказу лидера государства Ким Чен Ына.

«КНДР как сильная ядерная держава, обладающая вместе с ядерным оружием и самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нанести удар по любой точке мира, искоренит американскую угрозу ядерной войны и будет надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире», — значится в заявлении северокорейской стороны.

По мнению корейских чиновников и военных, удачное завершение испытаний принесет мир в регион и обеспечит безопасность всего мирового сообщества.

«Ну, по любой точке планеты они, конечно, не ударят, как и американские ракеты. Максимум на 12-13 тысяч километров, но и этого хватит для того, чтобы достать до территории Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что наивысшая траектория полета баллистической ракеты, идущей на предельную дальность, как раз составляет около 1500-2000 километров. Тем не менее, это точно изменит стратегический баланс сил в мире. Кстати, соль в том, что север выстрелил ракетой вертикально вверх, не допустив большого горизонтального отклонения. Ведь если бы они продемонстрировали максимальную дальность — Пхеньян бы обвинили во всех смертных грехах», — поясняет ситуацию Константин Сивков.

Собеседник ФАН подчеркивает, что при высоте в 2802 километра ракета вышла в ближний космос, однако этого мало, так как северокорейским ученым и инженерам необходимо обеспечить удар по заданной точке с максимальной точностью попадания по цели.

«Ракета идет по баллистической траектории со всеми возможными астрокоррекциями, которые обеспечивают требуемую точность попадания. Если рассматривать возможность поражения площадных целей, то ничего сложного тут нет, и КНДР уже обладает подобными технологиями. Исходя из всех этих условий, корейская ракета демонстрирует возможность удара по США с отклонением от цели в 2-3 километра, а этого более чем достаточно. Но самое главное в том, что она будет обеспечивать дальность стрельбы, которая будет обеспечивать гарантированное попадание по территории США», — продолжает военный аналитик.

Таким образом, Вашингтон будет вынужден прекратить «бряцать оружием» у границ КНДР, так как это чревато ядерным ударом по его территории. Кроме того, по мнению Сивкова, через 3-5 лет Пхеньян будет иметь такой ядерный потенциал, который будет обеспечивать так называемый гарантированный, неприемлемый ущерб Соединенным Штатам Америки. При этом хваленая американская система противоракетной обороны THAAD, которую Вашингтон перебросил и даже разместил в Южной Корее, попросту не будет работать.

«По баллистике она не будет работать. Корейцы не идиоты и скорее всего, разместят пусковые установки в северной части страны, у границ с Россией и Китаем. Поэтому запускаемые ракеты будут недосягаемы для американских систем ПРО США THAAD. Тем более, этот комплекс может поражать только оперативно-тактические ракеты среднего и малого радиуса действия. Что касается стратегической ПРО США — она у них размещена на Аляске и насколько я знаю, способна перемолоть порядка 5-6 баллистических ракет. Однако если корейцы создадут группировку из 10-15 таких ракет, то это уже будет тот самый гарантированный удар», — продолжает доктор военных наук.

Константин Сивков уверен, что в самое ближайшее время Вашингтон выпустит заявление, в котором уже по традиции будет обвинять Пхеньян и его лидера Ким Чен Ына в создании напряженности в мире.