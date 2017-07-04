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Названа дата второго запуска с космодрома «Восточный»
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    Названа дата второго запуска с космодрома «Восточный»

    12:51  4 Июля 2017
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    Названа дата второго запуска с космодрома «Восточный»

    Москва, 4 июля. Второй по счету запуск с космодрома «Восточный» запланирован на конец ноября текущего года. Об этом сообщил источник на космодроме. 

    По имеющейся информации, в конце осени будет произведен запуск ракеты «Союз», которая должна будет доставить на орбиту два геостационарных спутника. 

    Он уточнил, что второй старт с космодрома «Восточный» запланирован на 28 ноября, сообщает «Интерфакс»

    Названа дата второго запуска с космодрома «Восточный»

    Напомним, ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что в будущем году на «Восточном» произведут пять пусков, а после этого нагрузка на космодром будет нарастать. Он также отметил, что в Роскосмосе обращают внимание на успехи коллег из США. 

    Автор: Дана Балан
    #космодром #восточный #рогозин #технологии #союз
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