Названа дата второго запуска с космодрома «Восточный»

В Избранное

Москва, 4 июля. Второй по счету запуск с космодрома «Восточный» запланирован на конец ноября текущего года. Об этом сообщил источник на космодроме.

По имеющейся информации, в конце осени будет произведен запуск ракеты «Союз», которая должна будет доставить на орбиту два геостационарных спутника.

Он уточнил, что второй старт с космодрома «Восточный» запланирован на 28 ноября, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что в будущем году на «Восточном» произведут пять пусков, а после этого нагрузка на космодром будет нарастать. Он также отметил, что в Роскосмосе обращают внимание на успехи коллег из США.