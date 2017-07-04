Дядя Сэм сжимает кулак: как США готовят войну против Сирии для свержения Асада

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США продолжают наращивать военную группировку в восточном Средиземноморье в непосредственной близости от берегов Сирии, создавая мощный кулак, при помощи которого они рассчитывают не только свергнуть президента страны Башара Асада, но и, фактически, контролировать весь Ближний Восток. К сожалению, значительное военное превосходство Соединенных Штатов в этом регионе является фактом, с которым приходится считаться, отмечает политолог, специалист по проблемам Ближнего Востока Дмитрий Егорченков.

При этом многие эксперты отмечают, что все действия США с позиции силы в Сирии — это неприкрытая агрессия и ничем не обоснованное массированное военное вмешательство. С юридической точки зрения активное военное вмешательство США в Сирии вообще является незаконным, поскольку Вашингтон не имеет мандата ООН на проведение военной операции ни против Башара Асада, ни против группировки «Исламское государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, запрещена в РФ — прим.).

Эксперты вполне обоснованно считают, что действия США и возглавляемой ими коалиции против ИГ — это, скорее, ширма. А настоящая их цель — свержение Асада и последующее расчленение Сирии на зоны влияния.

Дядя Сэм сжимает кулак

Напомним, на прошлой неделе поступила информация, что американские надводные и подводные корабли, а также палубная авиация ВМС США фактически заняли позиции, с которых можно в любой момент нанести удар по силам президента Сирии Башара Асада. Перед этим из Вашингтона прозвучали провокационные утверждения, что официальный Дамаск якобы «снова» готовится применить химическое оружие, и что подобные действия не останутся без возмездия.

В Дамаске и Москве предупредили — США с помощью подконтрольных им групп боевиков готовят провокацию с использованием химоружия, чтобы обвинить в этом Асада и получить формальный повод атаковать.

После этого в Вашингтоне слегка отыграли назад, заявив, что Асад, дескать, образумился, но это не значит, что группировка США стала менее мощной и, к сожалению, значительно превосходящей силы, которые в качестве союзнической помощи Россия представила Сирии. При этом говорить, что измученные пятилетней войной сирийские правительственные силы даже теоретически могут хоть сколько-то продержаться против американской военной машины, — вообще не приходится.

В настоящее время в восточной части Средиземного моря у берегов Сирии развернута вторая авианосная ударная группа ВМС США в составе авианосца George H. W. Bush (сейчас он, правда, у берегов Израиля), на борту которого размещено восьмое авиакрыло палубной авиации, ракетных крейсеров Philippine Seaи и Hue City, а также двух эсминцев. Нельзя исключать, что в этом районе Средиземного моря где-то притаилась пара-тройка американских многоцелевых атомных подводных лодок, также изготовившихся для удара.

Также для атаки на силы Асада и его союзникам США могут использовать самолеты тактической авиации, базирующиеся на аэродромах Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта. А при наихудшем развитии событий в сирийской кампании может быть задействована даже американская стратегическая авиация, базирующаяся на аэродромах на территории Великобритании и США. Кроме того воинственной Дональд Трамп готов в любой момент отдать приказ об усилении и без того немалой группировки в Сирии.

Разделяй и властвуй

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (ИСИП РУДН) Дмитрий Егорченков, последние события показывают, что Соединенные Штаты все еще не отказались от идеи дестабилизации всего Ближнего Востока через территорию Сирии.

«Для этого США не только наращивают там собственные силы, но и продолжают плотно работать с оппозиционным вооруженными группировками в Сирии. Там продолжается накачка оружием самых разных сил и под самыми разными предлогами. Кроме того США продолжают поддерживать своих региональных союзников, которые не скрывают откровенных планов по свержению легитимного правительства Сирии, возглавляемого Башаром Асадом, и установления контроля над теми или иными территориями этой страны. Фактически, речь идет о политической дефрагментации Сирии и разделении ее на различные анклавы, подконтрольные разным силам».

По мнению эксперта, то, что американские политики стесняются вслух озвучивать подобные планы, не значит, что в Вашингтоне не ставят перед собой такую цель. В пику позиции Москвы о том, что Сирия должна быть единым и независимым государством, которым руководит законно избранное руководство, США пытаются дестабилизировать Сирию как опосредованно, так и с помощью прямого военного вмешательства.

«Сегодня мы вынуждены признать, что Соединенные Штаты, хотя и несколько снизили градус риторики, и из Вашингтона уже не звучит так откровенно и ярко тезис о необходимости свержения официального сирийского режима, тезис о необходимости немедленного ухода Асада, но, тем не менее, американцы явно ведут дело к этому, — отметил Дмитрий Егорченков. — По крайней мере, так получается, что США старательно вставляют Асаду палки в колеса по тем направлениям, где у сирийских правительственных сил есть реальные успехи. Это касается, в том числе, севера Сирии, где фактически именно действиями американских военных удается сдерживать быстрое продвижение сирийских правительственных сил к Ракке».

При этом, отметил эксперт, лобовое военное столкновение России и Соединенных Штатов на сирийском театре военных действий маловероятно, поскольку в Вашингтоне не могут не понимать, что поствоенное урегулирование в Сирии без участия Москвы невозможно.

* Организация запрещена на территории РФ.