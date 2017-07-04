Анкара заявила о решении всех технических вопросов покупки российских С-400

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Анкара, 4 июля. Турецкая сторона согласовала технические аспекты закупки ЗРК С-400 у России, продолжается обсуждение финансовых вопросов, заявил глава Минобороны Турции Фикри Ышык, передает канал TRT.

Турция решает вопрос с финансирование закупки у России С-400, сообщил министр оборонного ведомства Фикри Ышык. При этом он отметил, что Анкара знает – в случае приобретения российских ЗРК, их невозможно интегрировать в систему блока НАТО. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, речи о предоставлении турецким властям кредита на покупку С-400 не идет.

Напомним, что С-400 «Триумф» является ракетной системой большой дальности, которую приняли на вооружение в ВС РФ в 2007 году. Система предназначена для поражение целей в воздухе – самолетов, ракет, может использоваться и против объектов на земле.