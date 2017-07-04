Бердыев затеял в «Рубине» масштабную перестройку

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Казань, 4 июля. Серьезная перестройка планируется в казанском «Рубине» с возвращением на тренерский мостик Курбана Бердыева.

Напомним, руководство клуба ранее попрощалось с шестью футболистами, договоры которых истекли этим летом. Как сообщил источник в клубе, перестройка не завершена. Казанцы хотят продать четырех легионеров, контракты которых обходятся слишком дорого.

По информации собеседника «Известий», камень преткновения заключается в том, что минувшим летом контракты с Лестьенном, Сонгом, Самбрано и Санчесом и Рочиной были подписаны на длительный срок, поэтому «избавиться» от указанных футболистов будет трудно.

«Рубин» надеется на то, что другие команды присмотрятся к этим футболистам, беря во внимание их положительный опыт выступления в европейских чемпионатах.

Отмечается, что речь идет не только о продаже, но и об аренде.