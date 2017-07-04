Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Сенатор Озеров об отсрочке «пакета Яровой»: Террористы ждать не будут
Спорт
Бердыев затеял в «Рубине» масштабную перестройку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бердыев затеял в «Рубине» масштабную перестройку

    12:56  4 Июля 2017
    177

    Бердыев затеял в «Рубине» масштабную перестройку

    Казань, 4 июля. Серьезная перестройка планируется в казанском «Рубине» с возвращением на тренерский мостик Курбана Бердыева.

    Напомним, руководство клуба ранее попрощалось с шестью футболистами, договоры которых истекли этим летом. Как сообщил источник в клубе, перестройка не завершена. Казанцы хотят продать четырех легионеров, контракты которых обходятся слишком дорого.

    Бердыев затеял в «Рубине» масштабную перестройку

    По информации собеседника «Известий», камень преткновения заключается в том, что минувшим летом контракты с Лестьенном, Сонгом, Самбрано и Санчесом и Рочиной были подписаны на длительный срок, поэтому «избавиться» от указанных футболистов будет трудно.

    «Рубин» надеется на то, что другие команды присмотрятся к этим футболистам, беря во внимание их положительный опыт выступления в европейских чемпионатах. 

    Отмечается, что речь идет не только о продаже, но и об аренде. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #казань #рубин #рфпл #бердыев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций

        13:49 4 Июля 2017 100
        Читать
        13:46
        Сегодня

        Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду России
        13:12
        Сегодня

        Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете
        12:46
        Сегодня

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20
        12:11
        Сегодня

        ДНР: украинские диверсанты заложили бомбу у колледжа в Донецке
        12:07
        Сегодня

        Дождь, гроза и сильный ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1897

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1833

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8919

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3070

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2408
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        491
        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        13:01   4 Июля 2017
        133
        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        12:46   4 Июля 2017
        2265
        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        10:34   4 Июля 2017
        593