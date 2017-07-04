Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Стала известна основная цель центров мониторинга в Сирии
Украина
Воздух станет чище: МВД Украины поддержало запрет на въезд артистов из РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Воздух станет чище: МВД Украины поддержало запрет на въезд артистов из РФ

    13:16  4 Июля 2017
    116

    Воздух очистится от российской гадости: в Киеве поддержали запрет на въезд артистов из РФ

    Киев, 4 июля. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что запрет на въезд артистов из России спасет мозги украинских детей «от уничтожения» и сделает воздух в стране чище.

    Представитель ведомства выступил за максимально жесткие меры СБУ по отношению к российским артистам, якобы незаконно пересекавшим границу Украины. В случае их принятия, по мнению Шкиряка, воздух станет чище «от этой российской гадости».

    Он отметил, что предпочитает украинские радиостанции, где почти не звучат песни на русском языке. По его словам, подобные песни «уничтожают мозг украинских детей».

    Воздух очистится от российской гадости: в Киеве поддержали запрет на въезд артистов из РФ

    Добавим, ранее зампредседателя кабмина Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в стране необходимо составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в страну выступавших в Крыму российских артистов.

    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций

        13:49 4 Июля 2017 98
        Читать
        13:46
        Сегодня

        Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду России
        13:12
        Сегодня

        Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете
        12:46
        Сегодня

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20
        12:11
        Сегодня

        ДНР: украинские диверсанты заложили бомбу у колледжа в Донецке
        12:07
        Сегодня

        Дождь, гроза и сильный ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1896

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1833

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8919

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3070

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2407
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        478
        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        13:01   4 Июля 2017
        131
        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        12:46   4 Июля 2017
        2242
        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        10:34   4 Июля 2017
        592