Воздух станет чище: МВД Украины поддержало запрет на въезд артистов из РФ

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Киев, 4 июля. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что запрет на въезд артистов из России спасет мозги украинских детей «от уничтожения» и сделает воздух в стране чище.

Представитель ведомства выступил за максимально жесткие меры СБУ по отношению к российским артистам, якобы незаконно пересекавшим границу Украины. В случае их принятия, по мнению Шкиряка, воздух станет чище «от этой российской гадости».

Он отметил, что предпочитает украинские радиостанции, где почти не звучат песни на русском языке. По его словам, подобные песни «уничтожают мозг украинских детей».

Добавим, ранее зампредседателя кабмина Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в стране необходимо составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в страну выступавших в Крыму российских артистов.