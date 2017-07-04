Донбасс: боец ВСУ покончил с собой из-за издевательств командования

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Донецк, 4 июля. Украинский силовик покончил с собой из-за издевательств командования в Донбассе, сообщили военные источники в Донецкой народной республике.

Неуставные отношения в зоне АТО и издевательства украинского командования продолжают приводить к трагедиям в Донбассе. Так, 3 июля в районе Новолуганского боец огневой роты 53-й бригады ВСУ покончил с собой.

Накануне мирный житель Марьинки получил огнестрельное ранение в спину в ходе очередной «зачистки» украинских силовиков, которые они регулярно устраивают в прифронтовых населенных пунктах Донбасса.