Сирия новости 4 июля 12.30: САА бомбит террористов ИГ под Дамаском, курды противостоят туркам в провинции Алеппо

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Сирия, 4 июля. ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в провинции Дамаск. Турецкая армия обстреляла позиции курдов в провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарма под Дамаском; обстреляли позиции боевиков в деревне Западная аль-Гария в провинции Даръа.

ВС Турции: обстреляла позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ*)*: противостояли сирийской армии к северо-востоку от 3-й станции на востоке от Пальмиры.

Международная коалиция: нанесла удары по ИГ** возле Абу Кемаля в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарма. Об этом сообщает Твиттер (@ eyeonhomeland).

Ранее сообщалось об ожесточенных боях в районе Дамаска Джобаре. Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*** и бойцы исламистской группировки «Фейляк ар-Рахман» противостояли проправительственным силам. Об этом сообщает портал Jobarnews.net. Ранее в пригороде Дамаска террористы прямым попаданием уничтожили танк САА. Подконтрольное боевикам издание опубликовало кадры уничтожения сирийского танка. Отмечается, что боевики из засады уничтожили бронетехнику прямым попаданием из американского ПТРК.

Провинция Алеппо

Турецкая армия обстреляла позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере Алеппо. Об этом сообщает Твиттер (@ cMi2pGx3PDLMaJs).

Ранее, как сообщал корреспондент ФАН, в ходе мощного обстрела, предпринятого турецкими артиллеристами, в курдском кантоне Африн по состоянию на 00.45 были ранены минимум четыре человека. По данным СМИ, турецкая артиллерия обстреляла окрестности Африна, селение Кафр-Антон и район город Шалба. Также под ударом ВС Турции и боевиков ССА оказались укрепрайоны на горе Кастель Джимду рядом с сирийско-турецкой границей.

Накануне сирийская армия обстреляла позиции боевиков в окрестностях населенного пункта Хайан на севере провинции. Об этом сообщило издание Syriahr.com.

Ранее сообщалось, что российские военные прибыли в курдский кантон Африн на северо-западе провинции Алеппо. Колонна российских военных прибыла в кантон Африн перед предстоящим наступлением турецких сил.

Провинция Хомс

Как сообщает Твиттер (@ Khadim221133854), проходят бои между сирийской армией и террористами ИГИЛ* к северо-востоку от насосной станции Т-3, находящейся на востоке от Пальмиры.

Отметим, что к востоку от Пальмиры продолжаются ожесточенные бои между подразделениями союзников сирийской армии и боевиками террористической группировки «Исламского государства»**. Также отмечается, что 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс» планомерно продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Эта военная операция предваряет масштабное наступление на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС коалиции нанесли авиаудары возле Абу Кемаля по позициям террористов ИГ*. Такую информацию распространил портал Syriahr.com. О потерях среди рядовых боевиков не сообщается, но есть информация о гибели одного из главарей.

Убит Абу Абд аль-Азиз аль-Амрики, заместитель руководителя полиции террористов ИГИЛ*. Это произошло в результате авиаудара международной коалиции в Дейр эз-Зоре, сообщает Твиттер (@ LaLaKdaho).

Как ранее сообщало новостное агентство Deir ez-Zor 24, семья с детьми погибла в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне Маркада в пригороде Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в деревне Западная аль-Гария в провинции Даръа. Об этом сообщают активисты на своей странице в Facebook (Yaqeen).

Отметим, что по сообщению агентства SANA, командование Сирийской арабской армии объявило о прекращении огня на юге САР. Режим перемирия ввели на четыре дня в трех южных провинциях страны: Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Сирийские военные отмечают, что этот шаг направлен на поддержание процесса национального примирения.

Накануне сообщалось, что сирийская армия обстреляла позиции террористов в окрестностях населенных пунктов Изра и аль-Хирак. Об этом сообщало издание Syriahr.com. Огонь велся по боевикам, скрывающимся в сельских районах.

Провинция Идлиб

Сирийская армия нанесла ракетный удар по позициям боевиков в городе Джиср аль-Шугур. Об этом сообщает Твиттер (@EdlibEmc1).

Ранее сообщалось, что жаркая погода привела к взрыву одного из складов боеприпасов Файлак-эш-Шам. Сообщается, что взрыв произошел в деревне Маасран. В результате инцидента никто не погиб. Кроме того, в понедельник сильный взрыв произошел и в самом городе Идлиб. Отмечается, что правоохранители ликвидировали взрывное устройство вблизи района Аль-Дабит. Жертв и пострадавших нет.

Провинция Ракка

Продолжаются бои между коалицией «Демократических сил Сирии» (SDF) и террористами ИГИЛ* в районах города Ракка. Отмечается, что SDF захватили новые районы, а террористы ИГ* отступают. Об этом сообщает издание Almanar.com.lb.

Как ранее сообщал Twitter (@ClaudiaAlMina), женские отряды YJS из Синджара прибыли в Ракку и присоединились к курдским отрядам народной самообороны YPG.

Также ранее стало известно, что четыре ребенка и их отец погибли в результате авиаудара ВВС коалиции по Ракке.

По сообщению издания Al-Masdar News, ранее боевики ИГ* выпустили новое пропагандистское видео на английском языке, героем которого стал австралийский врач-террорист ИГИЛ*, помогающий детям, пострадавшим в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

Провинция Хама

Сирийская армия нанесла ракетный удар по позициям боевиков в деревне Хорбнафсе на юге Хамы. Об этом сообщает Твиттер (@AdeebHeaven).

Отметим. что Хорбнафсе находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры»***, которые занимают значительную территорию на границе провинций Хомс и Хама с центром в Эр-Растане. Бои за «Растанский котел» ведутся на протяжении последних трех лет, однако террористы продолжают удерживать анклав.

Провинция Эс-Сувейда

Неизвестные боевики открыла огонь по гражданскому автомобилю на шоссе Бака-Зибин на юго-западе Сувейды. Об этом сообщает Твиттер (@BALDATII).

Как сообщалось ранее, командование Сирийской арабской армии объявило о прекращении огня на юге страны. Режим перемирия ввели на четыре дня в трех южных провинциях страны: Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Как подчеркнули в САА, этот шаг направлен на поддержание процесса национального примирения. Об этом сообщает агентство SANA.

Ирак

Идут бои в кварталах аль-Маядин и Рас аль-Кур в Мосуле. Об этом сообщает Твиттер (@iraqi_day).

Напомним, ранее командование иракских ВС сообщило об освобождении квартала Баб аль-Сарай. Несмотря на заверения иракских военных, террористы ИГ* по-прежнему удерживают кварталы Старого города в Мосуле.

Также ранее сообщалось, что более 800 тысяч жителей Мосула были вынуждены покинуть свои дома после начала военной операции против террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявили в Международной организации по миграции (МОМ). По данным МОМ, в места прежнего проживания за этот период вернулись 212 тысяч 316 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)