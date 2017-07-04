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Пенсионер из Германии на тракторе приехал в Петербург знакомиться с русским народом
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    Пенсионер из Германии на тракторе приехал в Петербург знакомиться с русским народом

    12:32  4 Июля 2017
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    Пенсионер из Германии на тракторе приехал в Петербург знакомиться с русским народом

    Полтора месяца 81-летний пенсионер Винфрид Лангнер ехал на своем стареньком тракторе из немецкого городка Лауенфёрде Нижней Саксонии в Санкт-Петербург. Отчаянного путешественника встретила целая делегация прессы и лично консул Германии Штефан Кордаш. Как немецкий трактор потерял колесо на русских дорогах, почему с Винфридом в кабине ездит плюшевый мишка, и что о его появлении думают российские полицейские, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

    Небольшой пыхтящий трактор Deutz с прицепным автодомиком перекрывает часть проезжей части на Потемкинской улице перед Таврическим садом. Завидев толпу журналистов рядом со странным транспортным средством, водители даже как-то не отваживаются сигналить, а медленно объезжают неожиданное препятствие, свободной рукой снимая на смартфон путешественника. Винфрид Лагнер, совершенно седой дедушка в очках, щурясь и присматриваясь, машет журналистам и немецкому консулу Штефану Кордашу, который в аккуратном костюмчике вышел из дверей консульства Германии встретить земляка-авантюриста. Винфрид выходит на петербургские улицы в шортах, простеньких треккинговых ботинках и в шерстяных носках, потертой флисовой кофте, на груди ключ от автодомика на шнурке. Никакой модной одежды от спонсоров, ничьих имен и логотипов, кроме надписи «Большой российский тур 2017» на прицепе. Бертхольд Лидхегенер, который и профинансировал автотур из Германии в Россию, встречает Винфрида здесь же, скромно стоя рядом.

    «Мы познакомились пять-шесть месяцев назад, Лагнер рассказал мне о своем плане, и я подумал – вот это да, путешествует человек, надо ему помочь», — говорит он.

    Сам путешественник даже не знает, сколько стоила солярка на его путь через всю Германию, Польшу, балтийские страны и Россию. Он еще из того века, в котором люди помогают друг другу, и восхищенно рассказывает, как всем Калининградом чинили ему заднюю ось колеса. «В Калининграде ездить, конечно, экстремально», — загадочно говорит немец, хотя мы все понимаем, о чем он. Он ехал по обычной бумажной карте, и журналисты рассматривают ее как диво дивное — во времена навигаторов и безумных дорожных развязок этот дед проехал через несколько стран без знаний языков и без GPS просто для того, чтобы «познакомиться со страной и людьми, которые ее населяют». Признается, что без русского языка пришлось тяжеловато, но «руками, ногами, знаками все друг друга понимают», а водители везде вполне вежливые. В калининградском кемпинге у немца уже появилась русская подруга, которая вовсю зазывает отважного старика в Сибирь. Но перед тем, как согласиться на заманчивое предложение, Лагнер посмотрел на карту нашей страны и призадумался.

    Винфрид Лагнер до выхода на пенсию работал механиком строительных машина, а незадолго до увольнения купил у знакомого крестьянина трактор, разобрал его и пересобрал заново. Внучка дала машине имя «Роберто» и посадила внутрь плюшевого мишку – теперь он ездит с ним, как талисман. В автодомике выпивка, хлеб и колбаса – что еще нужно порядочному немцу для странствий по Земле? Лагнер уже съездил на своем тракторе в Швейцарию и Испанию, добрался и до мыса Нордкап в Норвегии. Хотел бы в Южную Америку, но что-то врач не рекомендует — наверное, завидует: 81 год человеку, а вместо того, чтобы писать завещание, он составляет новые маршруты.

    Пока Винфрид передает консулу Германии Штефану Кордашу флаг Нижней Саксонии и получает в ответный дар книгу о Санкт-Петербурге, позади трактора недвусмысленно останавливаются полицейские и прекращают веселье. «Так, кто здесь водитель машины? С тротуара отойдем все? Припаркуемся правильно, мужчина», – знакомые всем русским людям унылые формулировки немца совершенно не смущают. Он послушно перегоняет трактор на несколько десятков метров дальше по улице и продолжает рассказывать любопытным о своем путешествии. Полицейские, наведя порядок на перекрестке, удаляются. Они не знают, что у путешественника нет паспорта на свой трактор – потерялся где-то в пути. И при этом старик ничуть этим не расстроен. Когда его спрашивают, что написано у него на спине флисовой кофты, он смеется: «Плохим парням можно все!».

    81-летний «плохой парень» Винфрид Лагнер будет гостить в Петербурге еще неделю, после чего вновь заведет свой трактор и отправится в обратное путешествие домой.

    Автор: Евгения Авраменко
    #пенсионер #петербург #германия #трактор
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