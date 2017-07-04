Боевиков ИГИЛ в Сирии уличили в массовых закупках косметики и бижутерии

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Дамаск, 4 июля. Несмотря на то, что дело террористов «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена на территории РФ) в Сирии практически проиграно, боевики, как оказалось, не отказывают себе в удовольствиях. Источники британского издания The Daily Star рассказали, как террористы ИГ*, засевшие в населенном пункте Аль-Исса неподалеку от Ракки, тратят десятки тысяч долларов на косметику и украшения для своих секс-рабынь, которые из захваченных в плен перепуганных пленниц превратились в капризных обитательниц гаремов.

Разумеется, такие удовольствия доступны лишь немногим террористам, поставившим под контроль разграбление захваченных ИГИЛ* городов. Для них секс-рабыни превратились в постоянное развлечение: жена одного из террористов рассказала, как ее муж даже завел на своем телефоне приложение для выбора и покупки секс-рабынь. Муж, рассказала она, постоянно показывал ей фотографии выставленных на продажу в ИГ девушек, стоимость которых начинается от 2000 долларов. Девственницы, по ее словам, стоят гораздо дороже — от 10 тысяч долларов.

При этом многие жены террористов ИГИЛ не видят в соответствии с нормами ортодоксального ислама ничего дурного в развлечениях своих мужчин — а вот то, что муж тратит на свои «секс-игрушки» огромные деньги, зачастую вызывает у них гнев, и некоторые даже покидают своих мужей из-за чрезмерной расточительности. Некоторые даже помогали рабыням сбежать — не из жалости, а чтобы муж прекратил проматывать деньги, пытаясь понравиться пленницам.

У женщин в «Исламском государстве» свои причуды — так, одна отвергала брачные предложения от десятков богатых террористов ИГИЛ, заявляя, что ей нужен только лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади и ни за кого другого она замуж не пойдет.

* Организация запрещена на территории РФ.