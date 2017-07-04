Военные ДНР выпустили фильм о детях Донбасса на английском языке
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Донецк, 4 июля. ВС ДНР выпустили документальный фильм о детях Донбасса на английском языке. Видеозапись была опубликована на канале УНМ республики на YouTube.
Как сообщают создатели фильма, за время так называемой антитеррористической операции Киева 199 детей в Донбассе были убиты, еще около 500 получили ранения.
«Дети из Донбасса, которые пережили обстрелы и артиллерийские удары украинской армии, рассказывают свои истории в этом документальном фильме. Многие из них стали сиротами и инвалидами», — говорится в аннотации к фильму.