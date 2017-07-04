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Данные слежения за ракетой КНДР помогли уточнить ее тип — Минобороны РФ
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    Данные слежения за ракетой КНДР помогли уточнить ее тип — Минобороны РФ

    12:23  4 Июля 2017
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    Российская система СПРН отследила пуск ракеты средней дальности из КНДР

    Москва, 4 июля. Средства российской Системы предупреждения о ракетном нападении отследили пуск КНДР баллистической ракеты. Полученные данные свидетельствуют о том, что речь идет о ракете средней дальности, сообщили в Минобороны России.

    По данным ведомства, пуск баллистической ракеты состоялся 4 июля в 3.46 по московскому времени, он был зафиксирован и отслеживался средствами российской СПРН.

    «Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности», — уточнили в Минобороны.

    Ранее министерство обороны сообщило, что запуск северокорейской ракеты был произведен в направлении от границ России, поэтому опасности для нашей страны не представлял.

    Автор: Алексей Громов
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