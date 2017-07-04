Командование ДНР заявило о предотвращении теракта в Донецке

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Донецк, 4 июля. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о предотвращении теракта возле колледжа в Донецке

При этом он особо подчеркнул, что атака была предотвращена благодаря бдительности граждан. «В 9 часов утра местными жителями было обнаружено на улице Щорса в жилом секторе вблизи пищевого колледжа взрывное устройство с дистанционным управлением», — сказал Басурин.

Взрывное устройство удалось обезвредить. Предположительно, бомбу могли утром, когда жители идут на работу и на учебу. В подготовке теракта военные ДНР обвинили украинские спецслужбы.