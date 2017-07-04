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Украина
СНБО Украины готов рассмотреть закон о реинтеграции Донбасса
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    СНБО Украины готов рассмотреть закон о реинтеграции Донбасса

    12:21  4 Июля 2017
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    В Раде рассказали, когда будет рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса

    Киев, 4 июля. Совет национальной безопасности и обороны Украины может на будущей неделе рассмотреть проект закона о реинтеграции Донбасса, заявила вице-спикеры Рады Ирина Геращенко.

    Украинский президент Петр Порошенко анонсировал ранее вынесение на рассмотрение парламента законопроекта о реинтеграции Донбасса, который, по данным депутатов Рады, предусматривает переход ВСУ к формату «войсковой операции» на востоке страны.

    По словам вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко, СНБО может рассмотреть законопроект на будущей неделе. «Философия» поправки заключается в «возвращении Донбасса, его деоккупации и демилитаризации», добавила она. Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов выразил надежду на то, что данный законопроект будет поддержан в июле. 

    Автор: Ирина Селезнева
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