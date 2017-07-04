NASA готовится к испытаниям компактных ядерных реакторов для Марса

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Вашингтон, 4 июля. Американское космическое агентство NASA готовится к первым испытаниям специальных ядерных реакторов, разработанных для эксплуатации на поверхности Марса. На сентябрь текущего года запланированы первые тесты оборудования.

Разработка компактных ядерных реакторов для Марса идет в рамках проекта Kilopower. Один такой реактор имеет мощность в 10 киловатт при высоте не более двух метров.

Как считают в NASA, эффективную работу марсианской станции с восемью астронавтами будет поддерживать четыре таких реактора, которые будут обеспечивать энергией участников миссии, когда не будет доступен солнечный свет, сообщает издание «НьюИнформ».





Напомним, ранее NASA опровергло заявление бывшего сотрудника ЦРУ о существовании на Марсе колоний детей-рабов.